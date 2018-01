Homem empurra mulher para linha do metro | VÍDEO

Um homem empurrou para a linha do metro uma mulher na altura em que a composição passava. O incidente aconteceu na passada terça-feira no metro de São Paulo, no Brasil. O momento foi captado pelas câmaras de vigilância do metro.

A vítima acabou por sobreviver apenas com alguns ferimentos. A mulher escapou apenas com um braço partido.

As autoridades explicaram que o homem tem problemas mentais e não tem qualquer relação com a mulher que empurrou.