Espanha divulga quanto é que Ronaldo recebeu e pagou de impostos

O jornal El Confidencial revelou quanto é que Cristiano Ronaldo recebeu e pagou de impostos entre 2011 e 2014.

O jogador português ganhou 138 milhões de euros com direitos de imagem devido a contratos feitos com várias marcas. De acordo com a publicação do jornal espanhol, Ronaldo pagou 5,7 milhões de euros, o que corresponde a 4% de impostos.

Em 2003, a Espanha tinha implementado uma lei, chamada Lei de Beckham, que permitia aos grandes jogadores de futebol estarem tributados com apenas 24%. O que lhes permita apenas pagar impostos dos rendimentos feitos em Espanha. A lei tinha como objetivo atrair os principais jogadores de futebol a nível mundial.

O jogador lusitano declarou que dos 138 milhões de euros, apenas 22,73% tiveram origem na Espanha e, por isso, é que pagou apenas 5,7 milhões de euros de impostos.