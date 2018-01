Após vídeo polémico Youtube acaba projetos com Logan Paul

O Youtube decidiu acabar com os projetos que tinha em andamento com Logan Paul, depois da polémica gerada em torno do seu vídeo no Japão. O anúncio foi feito por um porta-voz da rede social à agência France-Presse (AFP).

O youtuber estava a trabalhar num projeto relacionado com o filme ‘The Thinning’, que foi divulgado o ano passado na Youtube Red – uma particularidade da rede social que oferece apenas conteúdos produzidos pela mesma – no entanto, será afastado do projeto, bem como da série ‘Foursome’, uma série do Youtube.

No vídeo, publicado no início deste mês, o jovem surge numa floresta, no Japão, com um cadáver pendurado num árvore, indicando que a vítima se terá enforcado.

Pouco tempo depois, o vídeo foi removido do Youtube e Logan Paul já pediu desculpas publicamente.