Fernando Pinto deixa presidência da TAP

Fernando Pinto, que esteve 17 anos à frente da TAP, anunciou esta quinta-feira que vai sair do cargo. O gestor enviou um e-mail aos trabalhadores da companhia aérea com a sua decisão.

“É com grande orgulho que comunico que em breve estarei me afastando da direção executiva da nossa Empresa. Estes 17 anos na TAP foram a experiência mais enriquecedora da minha carreira. Não teria conseguido fazê-lo sem cada um de vós, de todos, os que já cá estavam quando cheguei e de todos os que foram entrando e que vi crescer profissionalmente com o passar dos anos, tal como a companhia”, pode ler-se no e-mail, citado pela TVI24.

Segundo a TVI24, o seu sucessor será Antonoaldo Neves, um gestor que tem mais de 25 anos de experiência no ramo.

“Estou absolutamente seguro de que com a liderança de Antonoaldo, a TAP continuará neste incrível processo de crescimento. Assim, o meu sentimento hoje é de absoluta realização profissional e pessoal. De missão cumprida. A empresa está no bom caminho e sinto-me plenamente realizado”, referiu.