Fernando Almeida afirma que está a chegar pico da gripe

“Neste momento estamos no que consideramos o pleno período de surto”, mas “estamos a caminhar para o pico” da gripe

Fernando Almeida, presidente do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, em declarações à Lusa, afirmou que atualmente estamos no “período de surto”, mas que caminhamos “para o pico da gripe”.

O presidente referiu ainda que, de acordo com os dados recolhidos pelo instituto, este ano o surto de gripe não será “um período muito complicado”.

O instituto irá divulgar um novo relatório esta quinta-feira à tarde. “Só sabemos que atingimos o pico da gripe quando esse gráfico parar de crescer e, a partir daí, existir uma estabilização e depois uma descida. São oito a nove semanas. Estamos a caminho da quarta, quinta semana de plena gripe e ainda é relativamente cedo, mas tudo aponta que o pico seja atingido dentro de uma, duas semanas”, sublinhou Fernando Almeida.

Segundo o relatório do Programa Nacional de Vigilância da Gripe, no período de gripe do ano passado (2016/2017) a gripe provocou 4467 mortes.