Uber chega hoje a Braga

Plataforma celebrou uma parceria com o Sporting Clube de Braga, que visa tornar mais simples e económicas as deslocações de e para o estádio.

Depois de Lisboa, Porto e Algarve é a vez da Uber chegar a Braga.

Segundo Rui bento, diretor-geral da Uber para a Ibéria, “desde há muito tempo que verificamos que muitos utilizadores usam regularmente a aplicação da Uber em Braga, na expectativa de poder viajar, o que nos motivou a dar-lhes essa resposta”.

Esta aposta em Braga passa ainda por uma “parceria de peso”. A Uber celebrou uma parceria com o Sporting Clube de Braga, que visa tornar mais simples e económicas as deslocações de e para o Estádio Municipal de Braga, oferecendo descontos e vantagens exclusivas aos sócios do clube.

O anúncio foi feito no dia em que foi anunciado uma nova plataforma no mercado nacional, a Taxify que chega a Lisboa com 600 motoristas registados na plataforma. Os utilizadores podem usufruir de um desconto de 50% em todas as viagens realizadas até ao fim do mês de janeiro e durante o lançamento não será implementada tarifa dinâmica.