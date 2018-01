Novo referendo ao Brexit? Farage diz “talvez”

O antigo líder do UKIP, Nigel Farage, sempre foi um dos principais apoiantes da saída do Reino Unido da União Europeia.

O referendo ao Brexit acabou por sair vitorioso (a quem era favorável à saída do mesmo). No entanto, durante o último ano, as negociações não têm sido propriamente fáceis e ainda há muitas dúvidas sobre o futuro do Reino Unido, sendo que há quem acredite que devia existir um segundo referendo.

Farage parece estar a mudar de ideias e pondera um segundo referendo. “Talvez, e apenas talvez, esteja a chegar a um ponto em que sou capaz de achar que poderíamos ter um segundo referendo”, declarou o britânico durante um programa de televisão, Channel Five, citado pela Reuters.

Apesar de tudo, antigo líder do UKIP refere que há uma razão muito simples para que haja um segundo referendo: o ‘Leave’ - movimento de apoiantes a favor da saída do Reino Unido da UE – sairia vencedor outra vez e, desta forma terminava-se com o debate acerca do Brexit.