O dia de Carnaval vai continuar sem ser feriado

Projeto de lei do PEV será chumbado na Assembleia da República

No dia 13 de fevereiro, dia de Carnaval, não vai ser feriado.

No final do mês de dezembro, “Os Verdes” entregaram, no Parlamento, um projeto de lei que consagra a “terça-feira de Carnaval” como feriado nacional obrigatório, mas tal não vai acontecer.

Segundo escreve o Público na edição desta quinta-feira, a proposta vai ser chumbada na Assembleia da República pelo PS, PSD e CDS.

“Por todo o lado o carnaval vive-se como uma festa anual, e em muitas localidades assume mesmo muita importância, como é o caso do carnaval de Torres Vedras, Loulé, Sesimbra, Ovar, Canas de Senhorim, Madeira, Alcobaça ou da Mealhada, entre outros, alguns com tradições importadas de outros países, mas naturalmente assimiladas pelos portugueses e completamente enquadradas no carácter de liberdade e animação popular”, defende a proposta legislativa.