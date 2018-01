Surto de sarna no Hospital de Barcelos infeta 26 profissionais

O Conselho de Administração do Hospital Santa Maria Maior explicou, em comunicado à Agência Lusa, que os casos de escabiose – sarna – ocorreram no final do mês de dezembro e que se circunscreveram apenas ao piso 5 do mesmo hospital.

"Não foi, no entanto, detetada qualquer sintomatologia em doentes internados no mesmo piso, pelo que o funcionamento do serviço é absolutamente normal", garante.

No total, foram infetados 26 profissionais daquela unidade, e a todos foi proporcionada uma consulta de dermatologia, tendo-lhes sido sugerido determinado tratamento médico, "que deveria ser alargado aos familiares conviventes, por prevenção e independentemente da existência de sintomatologia".

"O tratamento em causa já foi iniciado, estando também a ser tomadas as medidas necessárias de controlo ambiental", pode ler-se no comunicado.

De acordo com a o Conselho de Administração deste hospital, “o surto que se verificou está já devidamente controlado e os profissionais que referiram sintomatologia estão já a realizar o devido tratamento".