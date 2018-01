Trio à conquista dos palcos europeus, africanos e americanos

Considera-se versátil e agil em quase todos os géneros musicais, em 2011 tirou curso musical na vertente de Mistura & Mastering na plataforma Logic Pro, e hoje conta com um vasto leque de colaboraçõess com nomes como Nigga Poison, Sagaz, Dengaz, Family Complow, Nga, Raptor, Madkutz, Prodígio, Sir Scratch, entre várias compilações de instrumentais e inclusivé a Banda Sonora de uma peça de Teatro entitulada como "As Muralhas de Elsinore" encenada por Rodrigo Saraiva, Laura Galvão, Vera Feu Geurreiro e outros (Portugal) , Big Nelo, Dj Malvado, Dj Furreta (Angola, em conjunto com a produtora Non Lin3ar Productions) e Isabel Novela (Moçambique).

Hoje, com projectos a solo e várias colaborações, trabalha também em conjunto com a Produtora Lowtone by FM.