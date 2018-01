A ASAE revelou esta quinta-feira, num comunicado, que apreendeu 845 artigos contrafeitos no valor de 21.700 euros.

A fiscalização começou com a análise de uma página do Facebook que tinha vários produtos, mas que afinal eram contrafeitos. Segundo o comunicado da ASAE, a entidade inspecionou um armazém e uma loja no Porto.

Entre os produtos apreendidos estão perfumes, relógios, óculos, calçado e malas.