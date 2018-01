Harvey Weinstein, o produtor de Hollywood que está no centro da polémica do assédio sexual na indústria do cinema, foi agredido e insultado no interior de um restaurante no Arizona, EUA.

Weinstein, acusado de vários casos de assédio sexual, levou duas pequenas bofetadas de um estranho. Em causa está o que o produtor fez “àquelas mulheres”, justificou o homem que o agrediu.

O vídeo amador foi revelado pelo site TMZ.