Paris. Hotel assaltado por homens armados com machados

O hotel Ritz de Paris foi assaltado esta quarta-feira por cinco homens armados com machados. Três dos assaltantes foram detidos, mas outros dois conseguiram fugir com mais de quatro milhões de euros.

Os assaltantes terão partido as vitrinas com os machados e depois levaram as jóias que estavam expostas à entrada do hotel. Os dois assaltantes que escaparam fugiram pela porta das traseiras.

Testemunhas ouvidas pela Sky News afirmaram que ouviram pelo menos dez tiros.