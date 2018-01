Luís Montenegro apoia Santana Lopes

O ex-líder parlamentar do PSD vai torná-lo público esta noite

Luís Montenegro, presidente do grupo parlamentar do PSD até ao verão do ano passado, vai apoiar Pedro Santana Lopes para a liderança de partido.

O deputado, que quase foi ele próprio candidato à sucessão de Passos Coelho, é assim um apoio final de peso nos últimos dias da corrida interna. O anúncio, ao que o SOL apurou, será feito esta noite, num jantar de campanha em Aveiro.

Montenegro foi vice-presidente do grupo parlamentar de Santana Lopes, quando este liderou a bancada no consulado de Luís Filipe Menezes.

Esta manhã, ao analisar o último debate entre Santana e Rui Rio, Montenegro admitiu que tornaria público para qual dos dois iria o seu voto. O SOL sabe que irá para Pedro Santana Lopes.