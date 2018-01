Este alimento nunca deve ser guardado no frigorífico

Foi ao supermercado e comprou muitos vegetais. Não os vai cozinhar todos de uma vez, por isso decide colocá-los no frigorífico. Até tem lógica, mas existe um que não deve mesmo guardar neste compartimento.

A Agência de Normas Alimentares do Reino Unido, citada pelo site Metro, explica que quando se armazena batatas cruas num frigorífico, o seu sabor acaba por ser alterado. Este procedimento faz com que o amido do alimento se transforme em açúcar mais rapidamente.

Quando as batatas são fritas ou assadas, estes açúcares reagem com o aminoácido asparagina, produzindo acrilamida, um genotóxico cancerígeno.

A melhor opção é guardar as suas batatas numa dispensa fresca.