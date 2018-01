TAP é cada vez mais Azul com homens de Neeleman no poder

O Estado é maioritário, mas quem manda é o dono da brasileira Azul. O consórcio privado tem apenas 45% do capital da TAP e conta ainda com Pedrosa, mas as decisões são de Neeleman que continua a fazer mudanças profundas na companhia e a melhorar a saúde das contas da companhia brasileira

O Estado é maioritário, mas quem manda são os privados e quem mais tem ganho com isso é a companhia brasileira de David Neeleman, Azul, que tem visto as contas levantar voo. O espaço que separa a TAP da companhia brasileira é cada vez mais reduzido. Começaram por ter um nome em comum: David Neeleman, que tanto é sócio de uma como dono da outra. Mas as mudanças não pararam por aí e a TAP tem ficado cada vez mais Azul. Desde setembro, altura em que o “SOL” noticiou que Fernando Pinto estava perto de passar o testemunho, foram dados vários passos no sentido de preparar a transferência da presidência da TAP para as mãos de Antonoalvo Neves, ex-CEO da Azul, que todos apontavam, já nesta altura, como o preferido dos acionistas (é homem de confiança de Neeleman) para suceder a Fernando Pinto como presidente executivo.

O próprio CEO da empresa já vinha a preparar o caminho. Em junho do ano passado, por exemplo, Fernando Pinto sublinhava que tinha cumprido “a missão” que o trouxe a Portugal. Quando questionado sobre o seu futuro na nova administração, Fernando Pinto deixava claro que o cargo de CEO dependia “totalmente dos acionistas”.

Ainda assim, Fernando Pinto não fica sem vínculo com a empresa, já que nos dois próximos anos fica como assessor da companhia aérea.

