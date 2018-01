Em 2017 ocorreram 37 incidentes com drones. Número representa mais do dobro face a 2016

O regulamento da ANAC, que está em vigor desde o dia 13 de janeiro de 2017, proíbe o voo dos drones a mais de 120 metros de altura e nas áreas de descolagem dos aeroportos.

Destes 37 incidentes, a maior parte ocorreu nas proximidades dos aeroportos de Lisboa e do Porto, sendo que os responsáveis por estes aparelhos tecnológicos ‘violaram’ o regulamento.

Uma das situações mais graves aconteceu no dia 6 de agosto, quando um drone se aproximou do Aeroporto de Lisboa e obrigou dois aviões a abortar aterragem, tendo mesmo um deles divergido para o Porto.

Em 2016 registaram-se, no total, 22 incidentes com drones nas proximidades do Aeroporto de Lisboa, 11 nas proximidades do Aeroporto do Porto, 2 perto do Aeródromo de Cascais, um no Aeroporto da Madeira e outro incidente aconteceu com um avião da Força Aérea Portuguesa, um Hércules C-130, que reportou, no mês de junho, um drone a cerca de 450 metros à vertical de Espinho, no distrito de Aveiro.

O número de incidentes a serem reportados têm vindo a aumentar cada vez mais, uma vez que entre 2013 e 2014 não houve quaisquer registos de incidentes.