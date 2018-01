Lembra-se da criança que interrompeu um direto da BBC? Aconteceu outra vez…| Vídeo

Um historiador de cinema e professor na Universidade de St.Mary’s, na Califórnia, estava a fazer uma entrevista via Skype para o canal de televisão Al Jazeera quando o filho entrou na sala e o interrompeu.

Daniel comentou, de imediato, o momento, e pediu desculpa dizendo que era o seu filho e que este queria "fazer parte disto”, em tom de brincadeira.

O professor estava a comentar os Globos de Ouro e o tema que marcou a cerimónia, o assédio sexual. O vídeo acabou por ser partilhado pelo próprio meio de comunicação no Youtube e já conta com várias visualizações.

Daniel acabou por reagir ao momento no Twitter.

Thank you #Aljazeera. The door was meant to be locked! But perhaps it's good to have some levity in the midst of tackling some serious issues.



And thank you - his mother and I find our little cherub adorable as well. https://t.co/FqumtSY6fy