Um homem assaltou a dependência do Millennium BCP na rua do Amial, no Porto, com uma arma de fogo, avança o Jornal de Notícias.

O suspeito ameaçou uma funcionária do banco com a arma e conseguiu levar algum dinheiro. O homem conseguiu fugir a pé.

As autoridades estão agora à procura do assaltante.