IURD. Marcelo já recebeu vítimas das adoções ilegais

O Presidente da República esteve reunido, esta sexta-feira, em Belém, com vítimas das alegadas adoções ilegais por parte da Igreja Universal do Reino de Deus.

Algumas famílias estiveram, esta sexta-feira, reunidas com Marcelo Rebelo de Sousa, em Belém, durante cerca de 45 minutos.

O Presidente revelou ter ficado “surpreendido” com algumas declarações das famílias e prometeu resolver o assunto “o mais rapidamente possível”, avança a TVI24.

As mães e pais de algumas crianças já tinham pedido uma reunião com Marcelo no final de dezembro, quando a polémica surgiu após uma reportagem da TVI. Em causa estão suspeitas sobre a existência de uma alegada rede de adoções ilegais por parte da Igreja Universal do Reino de Deus.

A investigação levada a cabo pelas jornalistas Alexandra Borges e Judite França revelou que, pelo menos, dez crianças portuguesas terão sido adotadas de forma ilegal.