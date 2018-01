A data ainda não está fechada, mas o SOL sabe que a ideia do Presidente é lançar a obra em março, quando comemora o segundo ano de mandato em Belém, e que nas últimas semanas a Presidência fez vários contactos a fotojornalistas que estiveram no terreno a cobrir os incêndios, solicitando o envio de imagens que podem vir a ser publicadas.

Os incêndios são um tema a que MarceloRebelo de Sousa tem dedicado a maior atenção, com deslocações frequentes aos concelhos atingidos. E estiveram também na origem do discurso mais duro de Marcelo para o Governo. No rescaldo dos incêndios de outubro, no dia 18, o Presidente pediu de forma muito clara uma remodelação, sublinhando que o Executivo não teve «humildade» a lidar com a tragédia.

Constança Urbano de Sousa deixou a pasta do MAI na manhã seguinte. Nessa altura, Marcelo avisou ainda que não deixar esquecer as vítimas é o objetivo central do seu mandato, frisando que mortos lhe pesam na «consciência». O Presidente passou o dia de Natal com as vítimas de Pedrógão Grande e o fim de ano com os afetados pela tragédia de outubro.