13 de janeiro 2018

Passos Coelho: um estadista

Pedro Passos Coelho anunciou a sua saída do Parlamento após a realização do próximo Congresso do PSD. Embora tenha passado pouco tempo desde o final do Governo que liderou, Passos Coelho alcançou já o estatuto de ‘estadista’ – pelo que fez por Portugal, pela sua postura e pela sua conduta.