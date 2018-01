Santana Lopes confiante nas legislativas: "Não há duas sem três"

Pedro Santana Lopes foi o primeiro dos dois candidatos à liderança do PSD a votar. Votou em Lisboa e afirmou que conta "com todos". "A minha tarefa, se Deus quiser, a partir de logo à noite é unir. É isso que irei fazer porque é importante ter o partido unido para depois ganharmos os combates externos por todo o país".

O ex-primeiro-ministro mostrou-se "bastante confiante" na vitória e no futuro do partido, Santana Lopes afirmou estar também confiante na "terceira vitória em legislativas", porque "não há duas sem três". "Espero que a próxima volte a ser com maioria absoluta, é para isso que vamos trabalhar como é evidente", acrescentou.

Santana Lopes aproveitou ainda o momento para homenagear a liderança de Passos Coelho, relembrando que o atual líder ganhou duas eleições legislativas.

O candidato aproveitou ainda para apelar aos militantes do partido que "participem em massa nesta votação de hoje para que deem força ao PPD/PSD".