Passos Coelho sai "de bem" consigo e com os outros

O atual líder do PSD já votou no seu sucessor

"Saio de bem comigo e de bem com os outros" afirmou Passos Coelho depois de exercer o direito de voto nas eleições internas do PSD.

"O facto de ter ganho as eleições e não ter podido governar é constatação que faço", continua o ex-primeiro-ministro que tem "pena" de não ter fechado o programa que "idealizado para as duas legislaturas", porque "Portugal precisava de duas legislaturas para não perder a embalagem". "Não quer dizer que tenha feito tudo bem, não há ninguém que faça tudo bem", acrescentou o líder do PSD.

Sobre o futuro, Passos afirma que vai continuar a olhar "para a política de uma forma muito atenta" mas descarta a candidatura a um cargo político. "Não estou a pensar candidatar-me a coisa nenhuma nesta fase, estou muito longe de tudo isso. Tenho 53 anos, tenho muita coisa para fazer na vida, espero ainda poder fazer, não é a pensar na atividade partidária que estou", rematou o ex-primeiro-ministro