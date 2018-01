Rui Rio: Se o PS quer ganhar "não convém que me tenha como adversário"

"Penso que o PS quererá ganhar as eleições", afirmou Rui Rio depois de ter exercido o voto para a liderança do PSD, "e se quer ganhar as eleições não convém que me tenha como adversário".

Rio mostrou-se confiante na vitória mas admitiu ter "um discurso com uma bifurcação" para qualquer um dos cenários. Sobre Santana Lopes, Rio garante que não tem "qualquer problema com ele". "Fixemos o que estava ao nosso alcance para não se abrirem feridas e acho que não se abriram por aí além", acrescentou garantindo que o PSD "pode continuar a contar com o militante Rui Rio como pôde sempre".

O ex-autarca aproveitou ainda o momento para demonstrar o seu agrado com a afluência dos militantes às urnas, afirmando que "estas eleições revitalizaram o partido", que está "mais mobilizado".