Descoberto caixão com ossadas centenárias em Lisboa

O comando da PSP de Lisboa anunciou que foi descoberto, este sábado de manhã, um caixão com ossadas na igreja de S. José dos Carpinteiros. O edifício está a ser intervencionado e foram os funcionários da empresa de construção civil que encontraram o objeto.

"Estavam a proceder a obras quando uma parede, em madeira, quebrou e se descobriu o caixão", pode ler-se nas informações do oficial de dia do comando da PSP. O comissário Figueiredo acrescenta que foi possível afirmar que as ossadas "têm centenas de anos" devido às características do caixão.

O caixão foi retirado durante a tarde, depois de ter recebido autorização judicial.

A igreja de S. José dos Carpinteiros foi reedificada após o terramoto de 1755.