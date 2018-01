Costa: "Não há um problema entre o governo português e o governo angolado"

António Costa afirmou este sábado que "não há nenhum problema entre Portugal e Angola".

"Tenho um novo encontro marcado [João Lourenço, presidente angolano] para Davos dentro de duas semanas. Portanto, as relações entre Portugal e Angola vão decorrer com toda a normalidade possível, num contexto em que há um problema", afirmou o primeiro-ministro à entrada da reunião da Comissão Nacional do PS.

Para António Costa, existe, de facto uma "questão, que Angola identificou muitíssimo bem, de uma forma muito precisa e que é da exclusiva responsabilidade das autoridades judiciárias portuguesas".

Em causa estão as declarações de João Lourenço ao afirmar que as relações entre Portugal e Angola poderiam estar em risco caso o julgamento de Manuel Vicente, ex-vice-presidente angolano, e que está envolvido na Operação Fizz, não fosse transferido para Angola.