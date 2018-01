Zé Pedro ainda fará parte do novo disco dos Xutos & Pontapés

No dia em que celebram 39 anos de carreira, os Xutos & Pontapés anunciaram aos fãs que pretendem lançar um novo disco este ano. Entre as novas músicas estão ainda temas que incluem a guitarra de Zé Pedro.

"Hoje é um bom dia para olharmos para a frente. Os Xutos vão continuar", pode ler-se na mensagem partilhada na página oficial do Facebook da banda. "Temos entre mãos as músicas novas, muitas delas com a guitarra do Zé já gravada, estamos a contar com o disco de originais neste ano", acrescenta a banda.

A banda revela ainda que têm tido "alguns convites para atuações especiais de homenagem ao Zé Pedro" e "vários pedidos para concerto". "Não é fácil, a ausência pesa toneladas, sambemos que vai ser diferente, esperamos que seja bom. Com a ajuda de todos a gente não vai parar", partilho também a banda, afirmando que vão aceitar os convites que têm.

Zé Pedro faleceu dia 30 de novembro, com 61 anos, depois de vários meses doente.