Jardim afirma que as eleições do PSD foram viciadas

Conselho de Jurisdição Nacional do PSD afirma que não recebeu qualquer queixa

Depois de ter votado, Alberto João Jardim afirmou aos jornalistas que "isto [eleições diretas] foi viciado", cita a TSF.

"A máquina do partido, tanto lá como cá, empenhou-se na reeleição do Santana Lopes porque o Santana Lopes representa realmente aquilo que está estabelecido, a garantia dos lugares que estão distribuídos", disse o ex-líder do governo madeirense. Só não ganhará Santana, continuou Jardim, caso "a máquina esteja tão desacreditada que nem sequer os da máquina votam nos da máquina".

A acusação foi desvalorizada pelo Conselho de Jurisdição Nacional do PSD que afirma não ter recebido qualquer queixa. Jorge Pracana disse à Lusa que todo o processo eleitoral decorreu com normalidade e acrescentou que, por exemplo, em Alpiarça houve uma adesão em massa, tendo faltado apenas um militante.