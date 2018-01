Rui Rio vai trazer "uma nova etapa na vida do PSD"

O discurso de vitória de Rui Rio antecipa "uma nova etapa na vida do PSD" com os ideais de Francisco Sá Carneiro como "bússola"."Quando em maios de 1974 o Dr. Francisco Sá Carneiro fundou o Partido Popular Democrático", fundou-o com "ideais de liberdade individual e coletiva, reformismo político, dinamismo económico, justiça e solidariedade social". "Este é o ADN do Partido Social Democrata". Para Rio, estes ideais são "a bússola" que o orientou e que sempre vai "continuar a perseguir como meta na liderança do PSD.

O ex-autarca deixou ainda uma mensagem aos adversários: o PSD "não foi criado para ser um clube de amigos nem um agregado de interesses individuais", disse Rio. "O PSD é o partido que deu ao país o maior impulso de crescimento e desenvolvimento económico da democracia portuguesa", acrescentou.

No Congresso Nacional, que está agendado para fevereiro e onde tomará posse da liderança, "iniciaremos uma nova etapa na vida do PSD, com ela vai fechar-se uma que foi muito exigente para todos", afirmou o ex-autarca do Porto referindo-se à liderança de Pedro Passos Coelho. "Todos sabemos que o atual dirigente teve de enfrentar a mais grave e mais longa crise económica financeira que o país viveu nos últimos 40 anos", disse acrescentando que Passos foi "o primeiro-ministro que tirou Portugal da banca rota para onde os mandos de outros atiraram o país".

Também Santana Lopes mereceu uma palavra de agradecimento por parte de Rui Rio pela "generosidade e empenho [com que] se apresentou a esta candidatura permitindo o confronto de ideias". O PSD é "um partido com uma vontade inabalável de servir Portugal", reiterou Rio.

O governo de António Costa e da geringonça também recebeu algumas palavras do novo líder social-democrata. "O atual governo terá na nossa liderança do PSD uma posição firme e atenta mas nunca demagógica e populista porque nunca [estará] contra o interesse nacional". Rio pretende ser "uma alternativa de governo à atual frente de esquerda que se formou no governo. Uma alternativa capaz de dar a Portugal uma governação mais firme e mais corajosa, capaz de enfrentar os problemas estruturais que o país há muito enfrenta". Já Marcelo Rebelo de Sousa "terá no PSD a lealdade que os princípios éticos a todos nos impõem".