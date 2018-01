14 de janeiro 2018

Procura-se juíza para tribunal da União Europeia

As declarações da ministra Francisca Van Dunem sobre a não renovação do mandato da PGR podem ter aberto uma tempestade... num copo de água. Portugal ainda não indicou o sucessor de Cruz Vilaça no Tribunal de Justiça da União Europeia. E já o devia ter feito. Joana Marques Vidal acaba o mandato a 11 de outubro. O próximo juiz português do supremo tribunal europeu tem de apresentar-se no Luxemburgo no dia seguinte, 12 de outubro.