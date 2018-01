Sismo no Peru faz dois mortos

O Peru foi hoje abalado por um sismo de 7.3 na escala de Richter. De acordo com fontes oficiais, o abalo fez dois mortos e 65 feridos.

O epicentro do sismo, que foi sentido por volta das 04h15 (09h15 em Lisboa), localiza-se no distrito de Acarí, no sul do Peru.

De acordo com a NBC News, os serviços meteorológicos daquele país alertaram as autoridades para a possibilidade de ocorrência de um tsunami, que poderá formar-se a cerca de 300 quilómetros do epicentro. No entanto, o alerta foi retirado minutos depois.