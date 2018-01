Marcantónio Del Carlo: “Não chorei no momento com a morte dos meus pais"

O ator italiano (radicado em Portugal) Marcantónio Del Carlo recordou este fim de semana os melhores momentos que viveu com os pais e o facto de não ter chorado na altura da sua morte.

“Não chorei no momento com a morte dos meus pais. Chorei passado algum tempo. Eu e o meu irmão levamos as cinzas do meu pai para Viareggio [Itália] porque o sonho dele era que as cinzas fossem deitadas ao mar. Numa manhã, fui com a minha prima e o meu irmão, num barquinho, ao mar e atiramos as cinzas. Foi um momento fantástico, mas só passado um ano, no Natal, eu, de repente, estava no escritório de minha casa a arrumar coisas e vem a fotografia do meu pai. Acho que só nesse momento é que chorei o meu pai”, revelou o ator durante uma entrevista ao Alta Definição, na SIC.

No caso da mãe, Marcantónio Del Carlo explicou que a situação foi semelhante: “A minha mãe morreu no Brasil e eu não pude ir ao funeral dela. Só passado um ano, depois de falar com o meu irmão ao telefone, que vive no Brasil, é que chorei a minha mãe”.

Durante a entrevista, o ator falou sobre vários aspetos da sua vida, incluindo a relação com Portugal: “Falamos tão mal de Portugal, mas depois quando sais lá fora percebes que este jardim à beira mar plantado é uma grande horta e é preciso preservá-la muito bem, porque é de facto um país extraordinário”, afirmou aquele que se considera o “italiano mais português”.