Marcelo elogia operação em Tondela: “Foi uma situação difícil e todos foram excecionais"

Presidente da República esteve a conversar com familiares das vítimas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já chegou à associação recreativa de Vila Nova da Rainha, local onde ontem à noite morreram oito pessoas na sequência de um incêndio.

Marcelo falou com vários familiares das vítimas, dando as condolências e garantindo que está no local para apoiar os que mais precisam.

O Presidente da República acabou por entrar na associação recreativa, que está a ser guardada por vários elementos da GNR para que ninguém entre naquele edifício.

Após ter visitado o local, Marcelo falou com os jornalistas sobre os momentos de “pânico” que as vítimas terão vivido durante aqueles minutos, ao perceberem que não conseguiam sair do primeiro piso.

“Há pessoas que conseguem ter mais sorte numa situação destas e outras menos. Havia ao lado uma porta que abria para fora, mas como a que ficava junto às escadas era a mais óbvia, a mais utilizada… a outra que podia ter permitido a saída não foi utilizada”, explicou o Presidente da República.

Marcelo aproveitou ainda para elogiar a autarquia e todos os organismos que “em tão curto espaço de tempo” apagaram as chamas e ajudaram as vítimas: “Foi uma situação difícil e todos foram excecionais. Todos. Desde os profissionais da área da Saúde, da Proteção Civil, das Forças Armadas… as estruturas de socorro mais próximas ou mais distantes, o transporte, a evacuação, tudo funcionou”.