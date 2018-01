Carnaval. Sabia que as matrafonas já têm o seu próprio ‘hino’?

Susana Félix, cantora portuguesa nascida em Torres Vedras, é a autora do ‘hino’ das matrafonas. Bom, na verdade trata-se do ‘Samba da Matrafona’, mas é uma canção que enaltece esta tradição do Carnaval mais português.

Para criar esta música, Susana Félix contou não só com o apoio da organização do Carnaval de Torres Vedras, mas também com a ajuda dos brasileiros Zeca Pagodinho e Emicida. Apesar do ritmo ser o típico de um samba, a composição não esqueceu os instrumentos típicos do Carnaval português, como os bombos. Para além disso, a letra faz referência as aspetos da cultura portuguesa e em particular de Torres: “Ela tem hora de partida na Caravela/ Só o final do Túnel a fará voltar/ É matrafona/ Que não há noutro lugar”, ouve-se nos primeiros versos.

No Youtube, a música conta já com mais de 75 mil visualizações.