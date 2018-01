14 de janeiro 2018

Colegas de faculdade com rivalidades no MP

Joana Marques Vidal e Francisca Van Dunem não são íntimas, mas têm uma relação cordial e amigável. Quem as conhece diz que não jantam nem almoçam juntas, mas que a PGR ficou contente com a chegada de Van Dunem ao Governo. Quem as conhece diz que o episódio desta semana não foi um recado da ministra, que é uma verdadeira ‘jogadora de xadrez’.