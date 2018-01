Supervisão financeira reforçada

O regulador da banca na China vai reforçar a supervisão do setor bancário com o objetivo de minimizar os riscos em atividades interbancárias, produtos financeiros e negócios paralelos.

Segundo um comunicado da Comissão Reguladora do Setor Bancário da China (CBRC) haverá penalizações mais duras para as violações em empréstimos imobiliários, ativos não lucrativos e gestão empresarial.

De acordo com a agência de notícias estatal Xinhua, o objetivo da CBRC é controlar as infrações e melhorar a supervisão da banca paralela, a proteção do consumidor e reencaminhar o capital para a economia real.

A entidade de supervisão revela ainda que, apesar dos progressos na redução do crédito mal parado em 2017, são necessários mais esforços para controlar os riscos financeiros.

No ano passado a China adotou novas medidas na política de limpeza financeira com o objetivo principal de atacar o sistema bancário paralelo. Este sistema, conhecido por banca sombra (shadow banking) é informal, foge à regulação oficial e representa um risco porque fomenta o endividamento do sistema.

A BBRC revelou ainda que no ano passado impôs multas de cerca de 3.000 milhões de yuans (cerca de 380 milhões de euros) a instituições bancárias e sancionou 270 pessoas.