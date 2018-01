Não consegue dormir num avião? Siga estas dicas

Para tentar ajudá-las, a organização Work the World criou uma lista com algumas dicas que o podem ajudar a chamar o ‘João Pestana’ durante o voo. Aqui estão elas:

1 – O que levar consigo no avião:

a) Bons headphones,

b) Tampões para os ouvidos,

c) Uma pequena manta,

d) Mp3 ou dispositivo onde tenha as suas músicas gravadas,

e) Garrafa de água,

f) Almofada de viagem,

g) Máscara para os olhos,

h) Livros e/ou revistas.

2 – Antes do voo:

a) Mantenha as rotinas: se conseguir, marque um voo que coincida com as horas em que costuma estar a dormir. Se não conseguir, mantenha as suas rotinas – leia um livro, oiça música, etc.

b) Adeque o vestuário: use peças de roupa confortáveis para dormir.

c) Escolha o melhor lado: se possível, escolha um lugar de acordo com o lado que costuma adormecer.

d) Canse-se: na noite e no dia anterior, tente dormir menos.

e) Relaxe: antes do voo, tente fazer alguns alongamentos. Assim irá evitar dores depois de umas horas a dormir no seu lugar.

3 – Durante o voo:

a) Atenção à almofada: em vez de a usar atrás do pescoço, use-a à frente, podendo assim descair a cabeça e apoiar o queixo.

b) Descanse os pés: apoie os pés no banco que está à sua frente.

c) Mantenha-se longe da luz: se for preciso, use a máscara para os olhos.

d) Evite o barulho: oiça algumas músicas relaxantes e evite o ruído de fundo.

e) Evite o carrinho dos snacks: alguns deles não o ajudam a adormecer.

4 - E agora, basta escolher uma das seguintes posições:

a) Cabeça encostada à janela (sempre com uma almofada de apoio)

b) Com os braços cruzados em cima da mesa de apoio

c) Encostado ao colega do lado

d) Encolhido, na posição fetal

e) Encostado para trás

f) Se não tiver ninguém nos lugares ao lado, assuma a posição ‘VIP’ e ocupe todos os bancos.