Futsal. Benfica vence Sporting e conquista Taça da Liga

O Benfica bateu este domingo o Sporting, por 5-2, na final da 3.ª edição da Taça da Liga de futsal, disputada em Sines. Os encarnados, liderados por Joel Rocha, estiveram a vencer por 5-0 (com golos de Deives, bis de Fernandinho, Robinho e Fábio Cecílio), sendo que os leões só conseguiram reduzir nos últimos quatro minutos do encontro, por Dieguinho e Divanei. Esta foi a primeira vez que os encarnados conquistaram o troféu, bem como a primeira vez que a final da competição colocou frente a frente as duas equipas lisboetas. De realçar que até ontem, o Benfica e o Sporting já se tinham cruzado por três vezes ao longo da presente época e a equipa de Nuno Dias havia levado sempre a melhor ante as águias: no jogo da Supertaça, no encontro da Taça de Honra da Af Lisboa e no embate da primeira volta da Liga, com triunfos do conjunto verde-e-branco por 3-2, 2-1 e 5-2, respetivamente. No que ao campeonato diz respeito, o Sporting segue a liderar com 51 pontos, enquanto o Benfica é segundo da tabela, com 45.

Equipas:

Sporting: Marcão, João Matos, Pedro Cary, Merlim e Dieguinho; André Sousa, Diogo, Caio, Deo, Anilton, Divanei e Fortino.

Treinador: Nuno Dias

Benfica: Roncaglio, Bruno Coelho, Fábio Cecílio, Robinho e Deives; André Correia, Cristiano, Afonso Jesus, Raúl Campos, André Coelho, Miguel Ângelo, Rafael Henmi, Tiago Brito e Fernandinho.

Treinador: Joel Rocha