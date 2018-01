Incêndio de Vila Nova da Raínha. "Tudo funcionou" diz Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa esteve este domingo em Vila Nova da Rainha, concelho de Tondela, para dar uma palavra de apoio às habitantes que ontem viram uma tragédia abater-se sobre a Associação Cultural, Recreativa e Humanitária da freguesia.

"Todos estiveram à altura das circunstâncias numa situação daquelas que nós desejaríamos não ter ocorrido", disse Marcelo que classificou o trabalho das entidades de resgate como "inexequível". Para o Chefe de Estado, a rápida intervenção "explica que neste momento estejam a lutar pela sua vida conterrâneos" que "de outra forma poderiam já não ter essa hipótese".

Marcelo Rebelo de Sousa visitou o edifício da associação, consolou o presidente, Jorge Coimbra, e pediu à população para que não desmobilize. "Há famílias com dor, há famílias que - ainda não passaram as 24 horas - não percebem o que aconteceu e estão sob choque", disse o Presidente, "e esse é o vosso grande desafio, desafio que têm de vencer", acrescentou dirigindo-se aos habitantes da freguesia. "Eu tenho a certeza que vão vencer como têm estado a vencer o desafio de outubro", referindo-se aos incêndios que assolaram o concelho de Tondela.

Depois do discurso que fez em Vila Nova da Rainha, Marcelo esteve com duas famílias de vítimas mortais do incêndio e visitou os feridos, e os seus familiares, no hospital de Viseu.

"Dois estão a ser ventilados, por razões respiratórias, e todos os outros encontrámos com um ótimo moral e uma recuperação apreciável", disse o Presidente à saída do hospital, "inclusive uma senhora que [estava] com uma disposição excecional que só dizia 'quando eu sair daqui quero voltar a jogar à sueca'", contou com um sorriso.

O Chefe de Estado louva o movimento de solidariedade "em massa", tanto das famílias como dos elementos da associação, nomeadamente o presidente e a mulher. "Houve aqui um movimento de solidariedade que se traduziu também na vinda massiva de parentes, amigos, companheiros e vizinhos a visitar os doentes"

Marcelo deixou ainda uma promessa: "Logo que possível tentarei visitar outras unidades hospitalares mais a norte ou mais a sul onde também há internados".

O incêndio que atingiu durante a noite de sábado a Associação Cultural, Recreativa e Humanitária de Vila Nova da Rainha provocou oito vítimas mortais e mais de 30 feridos, estando 9 em estado grave, incluindo uma jovem de 15 anos. Os feridos foram levados para os hospitais de Coimbra e Viseu, e os mais graves foram transferidos durante a noite para Lisboa e Porto.