Arquiteto do Brexit quer novo referendo

O antigo líder do UKIP, o eurodeputado Nigel Farage, teme pela execução do Brexit. Diz que os seus partidários estão a perder nas ruas

O antigo líder do UKIP, Nigel Farage, declarou o seu temor que os vencedores do referendo estejam a ser ultrapassados, do ponto de vista da luta pelas ideias, pelos defensores da manutenção na UE. Para Farage isso exige que os defensores da saída do Reino Unido da UE se unam e venham paras as ruas, para fazer o combate político. Para Farage isso pode mesmo exigir a feitura de um segundo referendo para convencer e derrotar definitivamente aqueles que querem ficar na UE.