Entre protestos, Atenas prepara-se para votar novo pacote de austeridade

Ao fim de uma semana de greves de violentos protestos no centro de Atenas, o parlamento grego leva a votos nesta segunda-feira a proposta de um novo pacote de austeridade, em troca da libertação de uma nova tranche do empréstimo externo.

Entre as medidas previstas no projeto de lei que será discutido nesta semana estão, por exemplo, novos cortes aos apoios sociais para as famílias numerosas, bem como uma disposição que dificultará aos sindicatos a convocação de greves - o atual terço de assinaturas atualmente necessário passará a mais de 50%.

Medidas que o ministro das Finanças do governo chefiado por Alexis Tsipras, Euclid Tsakalotos, veio já explicar que não resultam de uma opção do Syriza mas de uma imposição dos credores internacionais - que, de resto, já adiantaram que as propostas que Tsipras tentará que os deputados do Syriza aprovem esta semana não serão de modo algum suficientes para que seja libertada a próxima parcela do empréstimo à Grécia na reunião dos ministros das Finanças da Zona Euro marcada para o próximo dia 22 de janeiro.