Liga espanhola: Barcelona vence e fica a 19 pontos do Real Madrid

Do susto à goleada, o Barcelona continua a liderar na liga espanhola sem nenhuma derrota. Na noite deste domingo, o Barça venceu o Real Sociedad, equipa que chegou a estar a ganhar ao emblema catalão por 2-0. Apesar de ocupar o 15.º lugar da tabela, os comandados de Sacristán estiveram a vencer ante o todo-poderoso emblema catalão. Com golos de Willian José e Juanmi, aos 11 e 34 minutos, respetivamente, ainda se acreditou que o clube basco poderia vir a ser o primeiro emblema da liga espanhola a aplicar a primeira derrota ao plantel orientado por Ernesto Valverde.

Reviravolta A reviravolta dos blaugranas começou a ser desenhada ainda antes do intervalo. Paulinho fez o primeiro para o Barcelona, aos 39 minutos, e, já na segunda metade valeu Suárez e Lionel Messi. O uruguaio bisou, e foi o responsável pelo golo do empate e pelo da reviravolta; enquanto o argentino selou o resultado final (4-2) aos 85 minutos.

Com o triunfo, o Barcelona soma 51 pontos, mais 19 que o Real Madrid, que ocupa o quarto lugar da tabela, com 32. Recorde-se que os merengues perderam este sábado com o Villarreal de Rúben Semedo, no Santiago Bernabéu. Com o triunfo, o Villarreal, instalado no quinto posto, ficou a apenas um ponto dos blancos (31).

Top-3 O Atlético de Madrid continua em segundo lugar, com 42 pontos, depois de ter batido o Eibar, por 1-0, e o Valência, de Gonçalo Guedes, fecha o pódio do campeonato espanhol, com 40 pontos, após ter cumprido o desafio da 19.º ronda ao triunfar em encontro com o Deportivo da Corunha.