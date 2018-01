Carlos Cruz internado com cancro no fígado

Carlos Cruz está internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, por lhe ter sido diagnosticado um cancro no fígado. A notícia foi neste domingo confirmada por uma fonte próxima do antigo apresentador de televisão à revista “N-TV”, adiantando que já está a recuperar.

“É verdade, mas ele já está em recuperação”, disse a mesma fonte, adiantando que o antigo apresentador se mantém com força para ultrapassar esta fase. Segundo a revista “Mariana” revelou, o caso levou ao internamento de Carlos Cruz, atualmente com 75 anos, há cerca de duas semanas, sendo a situação pouco favorável.

A publicação refere mesmo que foi necessário proceder a uma embolização para que as células cancerígenas deixassem de ser alimentadas. O nódulo detetado “ocupa mais de metade do fígado”. Na década de 90 - antes do caso Casa Pia -, o então apresentador de televisão já tinha sofrido de um cancro na garganta, tendo conseguido curar-se.

Mais de dez anos depois, o percurso do “Senhor Televisão” viria a ser interrompido com o seu envolvimento num dos processos mais mediáticos da justiça portuguesa. Em 2010 acabou por ser condenado por crimes de abusos sexual de menores a sete anos de prisão efetiva, tendo saído em 2016 do Estabelecimento Prisional da Carregueira em liberdade condicional.

Numa entrevista que deu ao i em 2015, a partir da prisão, Carlos Cruz falou da sua saúde, sobretudo das duas depressões - uma delas também no início da década de 90 - que teve, adiantando que chegou mesmo a pensar colocar um fim à sua vida. Insistindo na sua inocência e na teoria de uma cabala contra si, o antigo apresentador assumia nessa entrevista que queria reorganizar a sua vida depois de sair da prisão.

Após ter saído da Carregueira, Carlos Cruz lançou uma autobiografia com cerca de mil páginas sobre a sua vida até ao envolvimento no caso Casa Pia.