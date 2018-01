VW com vendas recorde em 2017

A marca Volkswagen (VW) aumentou as vendas para um número recorde no ano passado. A procura crescente nas Américas e na China compensou o declínio na Europa.

Apesar do escândalo das emissões poluentes, revelado no verão de 2015, ter custado milhares de milhões de euros em multas e penalizações, não parece ter afetado a popularidade da VW junto dos consumidores.

De acordo com dados da construtora germânica, revelados este domingo no Salão Automóvel de Detroit, em 2017 as entregas aumentaram 4,2% para 6,23 milhões de veículos. Só em dezembro, as vendas subiram para 5,6% para um novo recorde de 594100 automóveis.

Os melhores resultados da marca no mercado médio, que representa 60% das vendas do grupo, poderá ter ajudado a empresa de Wolfsburgo a bater a Toyota, pelo segundo ano consecutivo, na corrida pela liderança mundial do mercado.

Os resultados do grupo como um todo deverão ser anunciados na quarta-feira, depois das marcas premium Audi e Porsche já terem revelado resultados recorde em 2017 na semana passada.

Na China, o maior mercado da marca VW, as vendas aumentaram 5,9% no ano passado para 3,18 milhões de carros. Nos EUA subiram 5,2% para 339700 veículos. Já na Europa, maior mercado mundial de tecnologia diesel, parece ter havido uma reação dos consumidores ao escândalo das emissões poluentes.

O número de carros da marca VW entregue em 2017 no velho Continente baixou 2,5% para 1,43 milhões.