Hat-trick de Bas Dost coloca leão na liderança, pelo menos até amanhã

O Sporting venceu esta noite o Aves, por 3-0, na 18.ª jornada da Liga NOS. Bas Dost foi o autor dos três golos dos leões, num jogo que ficou marcado pela estreia de Rúben Ribeiro pelo emblema de Alvalade. O ex-jogador do Rio Ave saltou para o onze titular e assistiu Bas Dost para o primeiro golo do plantel liderado por Jorge Jesus.

Com o triunfo, o Sporting soma 46 pontos e é o novo líder da prova à condição, visto que o FC Porto, com 45 pontos, só entra esta segunda-feira em campo para medir forças com o Estoril.

Com o hat-trick, o jogador holandês passou a somar 19 golos na liga portuguesa, ficando a dois golos do jogador brasileiro Jonas. O avançado dos encarnados continua a ser o melhor marcador da competição com 21 golos em 18 jogos.