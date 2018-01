Grupo parlamentar do PSD. Alguém está com Soares frios?

Em novembro, Rio garantira que “não há purga nenhuma”. Assim que foi eleito, proclamou “o fim do clube de amigos”. O passismo treme: depois da derrota nas autárquicas, segue-se a derrota no terreno da militância

Rio, de ja neiro, mas pouco sol.

A vitória de Rui Rio na eleição interna para a liderança de PSD está diretamente entrelaçada com o atual grupo parlamentar (GP), em particular com a direção de bancada.

Do presidente, Hugo Soares, à maioria dos seus vice-presidentes e passando pelo seu antecessor, Luís Montenegro, a direção do grupo parlamentar foi maioritariamente apoiante de Pedro Santana Lopes, isto é, derrotada neste fim-de-semana. Inclusive nos seus concelhos de origem.

