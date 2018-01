A atriz Dânia Neto confessou que foi vítima de assédio no início da sua carreira.

“Foi há muitos anos, no início da carreira. Foi a única vez em que me senti desconfortável. Foi uma abordagem óbvia e isso é que é o mais assustador”, revelou a atriz no podcast de Rui Unas.

Dânia Neto não quis revelar o nome da pessoa que a assediou: “Não sinto necessidade de denunciar, até porque essa pessoa já não trabalha no meio”.