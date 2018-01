Árbitro pontapeia jogador e depois expulsa-o | VÍDEO

O lance bizarro aconteceu no campeonato francês.

O jogo Nantes – Paris Saint-Germain, para o campeonato francês, ficou marcado por um lance caricato já no final da partida.

O jogador do Nantes Diego Carlos foi expulso depois de ter, inadvertidamente, derrubado o árbitro do encontro, Tony Chapron, que, ainda no chão, dá um pontapé ao brasileiro.

O lance deixou Diego Carlos incrédulo, assim como toda a equipa do Nantes.

O Paris Saint-Germain acabou por vencer a partida por 1-0, golo de Angel Di María.