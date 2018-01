Ataque suicida faz pelo menos 38 mortos em Bagdade

Dois bombistas suicidas fizeram-se explodir esta segunda-feira numa das zonas mais movimentadas de Bagdade, tirando a vida a pelo menos 38 pessoas e deixando feridas mais de 100.

O ataque teve lugar na praça Al Tayaran, no centro da capital iraquiana, e ainda não foi reivindicado por nenhuma organização ou grupo terrorista.

De acordo com um porta-voz do ministério do Interior do Iraque, os atacantes estavam equipados com cintos de explosivos, que detonaram no meio da multidão. O funcionário admitiu ainda que o número de mortos pode vir a aumentar nas próximas horas, uma vez que há vários feridos em estado crítico.

Este foi o segundo ataque terrorista em Bagdade no espaço de apenas três dias. Várias pessoas ficaram feridas no sábado, quando um bombista suicida se fez explodir junto de um posto de controlo policial no norte da cidade.

Citado pela Al-Jazeera, o diretor da House of Iraqi Expertise Foundation, Ahmed Rushdi, aponta o dedo aos serviços de Inteligência de Bagdade e responsabiliza-os por “graves erros”, na ressaca da derrota territorial do Estado Islâmico no país. “[Estes ataques] mostram às pessoas que nem as grandes vitórias de Haider al-Abadi [primeiro-ministro] contra o Daesh são suficientes para controlar Bagdade”, afirmou.

A double suicide bombing killed 26 people in Baghdad, officials said, the second such attack in the Iraqi capital in three days pic.twitter.com/VkOnbUWJ7k — AFP news agency (@AFP) January 15, 2018